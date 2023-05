Ferrexpo prend ses distances par rapport à d'autres révélations concernant son ancien patron

(Alliance News) - Ferrexpo PLC a pris mercredi ses distances avec les informations relatives à son ancien directeur général, Kostyantyn Zhevago.

La société de minerai de fer dont le siège est en Suisse et qui possède des actifs en Ukraine a réagi à des articles de presse concernant la corruption présumée du chef des juges de la Cour suprême d'Ukraine.

M. Zhevago est lié au scandale qui entoure Vsevolod Kniaziev, le président de la Cour suprême de l'Ukraine, qui a été inculpé de corruption le 16 mai et risque jusqu'à 12 ans de prison.

Kniaziev est accusé d'avoir reçu près de 3 millions de dollars de pots-de-vin. Selon le média ukrainien ZN.UA, M. Kniaziev aurait reçu de l'argent pour soutenir une décision de justice en faveur de M. Zhevago.

Ce dernier a nié l'accusation. Toutefois, lors d'une conférence de presse tenue le 16 mai, Semen Kryvonos, chef du Bureau national de lutte contre la corruption, a confirmé que M. Zhevago était impliqué dans l'affaire de corruption.

Ferrexpo a souligné que M. Zhevago avait démissionné de son poste d'administrateur en décembre 2022.

"L'entreprise n'a pas connaissance d'allégations formulées à son encontre, à l'encontre de membres de son groupe ou d'employés du groupe", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Ferrexpo saisit cette occasion pour confirmer qu'elle applique les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et qu'elle a mis en place des politiques rigoureuses de lutte contre les pots-de-vin et la corruption", a ajouté le groupe.

Par ailleurs, le Bureau d'enquête ukrainien a indiqué mercredi qu'il collaborait avec l'Agence d'enquête et de gestion des actifs pour récupérer plus de 113 millions de dollars d'actifs gelés sur un compte suisse appartenant à M. Zhevago.

M. Zhevago a été inculpé en décembre 2022 pour avoir détourné et blanchi 113 millions d'USD à la Finance & Credit Bank en 2019.

Les actions de Ferrexpo ont chuté de 3,2 % à 101,50 pence à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

