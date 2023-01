Les ventes et la production de Ferrexpo souffrent de la poursuite de la guerre en Ukraine

(Alliance News) - Ferrexpo PLC a déclaré mercredi que la production de l'année entière témoignait de la détermination de sa main-d'œuvre, malgré une "année exceptionnellement difficile".

Le producteur de boulettes de minerai de fer, dont le siège social est en Suisse et qui exerce ses activités dans le centre de l'Ukraine, a déclaré que la production totale de boulettes de minerai de fer pour le quatrième trimestre de 2022 était de 400 000 tonnes, soit une baisse de 87 % par rapport aux 3,1 millions de tonnes du quatrième trimestre de 2021.

" Cette réduction est principalement due à la perte d'énergie électrique pendant la majeure partie du trimestre, qui a été partiellement rétablie fin décembre, en plus des contraintes existantes liées à l'invasion de la Russie ". À la date de ce communiqué, le groupe continue de produire des pellets de minerai de fer en utilisant une ligne de pelletisation (sur un total de quatre) ", explique Ferrexpo.

La société a fait état d'une production de 6,1 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année, soit une baisse de 46 % par rapport aux 11,2 millions de tonnes de 2021, ce qui, selon la société, reflète les difficultés logistiques et opérationnelles engendrées par la guerre en Ukraine.

Ferrexpo a ajouté que les ventes pour l'ensemble de l'année étaient de 6,2 millions de tonnes, en baisse de 46 %, principalement en raison de la fermeture de l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, des contraintes ferroviaires et des attaques russes contre les infrastructures électriques.

La société a déclaré que, bien que la production ait été interrompue au quatrième trimestre, les expéditions se sont poursuivies à peu près au même rythme qu'au troisième trimestre.

Le président-directeur général Jim North a déclaré : " Chez Ferrexpo, nos équipes d'exploitation et de marketing sont restées résilientes tout au long de la guerre, et nous restons déterminés à soutenir le peuple ukrainien par la poursuite de nos opérations et de nos investissements ".

"Notre production de pellets de 6,1 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année reflète à la fois la détermination de notre main-d'œuvre et les relations solides et soutenues que nous entretenons avec nos parties prenantes, telles que notre réseau mondial de clients et le gouvernement local."

L'action Ferrexpo était en hausse de 1,9 % à 173,00 pence par action mercredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

