Ferro-Alloy Resources Ltd est une société holding basée à Guernesey. Les principales activités de la société sont l'extraction, le traitement et la vente de minerais contenant du vanadium et de sous-produits associés. La société est engagée dans la production de vanadium sous forme de métavanadate d'ammonium (AMV), le traitement de concentrés achetés et d'autres matériaux contenant du vanadium. La société est engagée dans le développement du gisement de vanadium de Balasausqandiq, qui est un gisement de schiste noir contenant du vanadium et des sous-produits de valeur - uranium, molybdène, aluminium, carbone et autres métaux des terres rares. La société exploite une usine de traitement de concentrés achetés à faible teneur, avec une capacité de production d'environ 150 tonnes par an de pentoxyde de vanadium sous forme de métavanadate d'ammonium (AMV). Les filiales à 100 % de la société sont Ferro-Alloy Products Limited, Vanadium Processing LLP, Energy Metals Limited, Firma Balausa LLP et Balausa Processing Company LLP.

Secteur Uranium