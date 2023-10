Ferro-Alloy Resources Ltd - producteur de vanadium au Kazakhstan - fait état d'une baisse de production en glissement annuel et mensuel au troisième trimestre 2023, invoquant des retards et des défaillances de la part des fournisseurs. Les tonnes de concentré traitées passent de 538,4 il y a un an à 314,0 et de 1 016,6 il y a un trimestre. Les tonnes de pentoxyde de vanadium produites tombent à 47,3 contre 69,9 il y a un an et 141,4 il y a un mois. Les tonnes de molybdène produites diminuent à 6,4 contre 11,0 il y a un an et 14,1 il y a un mois. Les tonnes de nickel produites tombent à 15,7 contre 26,9 il y a un an et 50,8 il y a un mois. Nick Bridgen, directeur général, souligne que le deuxième trimestre de 2023 a connu le "meilleur trimestre de production à ce jour", ce qui explique les chiffres élevés de production pour cette période. Il ajoute : "La production a été limitée par les défaillances de nos fournisseurs ainsi que par des retards logistiques. Cela dit, grâce aux mesures que nous avons prises pour accroître la qualité et le nombre de fournisseurs de concentrés avec lesquels nous traitons, aux livraisons qui ont été effectuées sur le site ces derniers jours et au pipeline de livraisons déjà en transit, nous sommes convaincus que la production ne sera pas affectée par des pénuries d'approvisionnement prévisibles cette année et au-delà."

Cours actuel de l'action : 8,60 pence, en baisse de 5,5 % mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 21 %.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

