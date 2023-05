Le PDG de Ferro-Alloy Resources porte sa participation à 13%.

(Alliance News) - Ce qui suit est un récapitulatif des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées cette semaine et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Ferro-Alloy Resources Ltd - producteur de vanadium dans le sud du Kazakhstan - Le directeur général Nicholas Bridgen achète 6,4 millions d'actions à 10,15 pence, pour une valeur de 649 600 livres sterling, mardi. Il détient désormais 59,5 millions d'actions, soit une participation de 13%.

----------

Coca-Cola Europacific Partners PLC - embouteilleur de boissons non alcoolisées basé à Uxbridge, à l'ouest de Londres - Le directeur commercial Stephen Lusk vend 7 000 actions à 66,00 USD, pour une valeur de 461 970 USD, mercredi à New York.

----------

Glenveagh Properties PLC - Constructeur de maisons basé à Dublin - Le PDG Stephen Garvey achète 292 239 actions à 0,94 et 0,95 EUR, pour une valeur de 277 055 EUR, mardi et jeudi à Dublin.

----------

Arix Bioscience PLC - investisseur londonien dans des sociétés de biotechnologie - Le président Peregrine Moncreiffe achète 160 000 actions à 102,5 pence et 104,8 pence, pour une valeur totale de 165 963 livres sterling, jeudi et vendredi de la semaine dernière.

----------

Smith & Nephew PLC - Fabricant d'équipements médicaux basé à Londres - Phil Cowdy, Chief Corporate Development & Corporate Affairs Officer, vend 12 083 actions à 12,83 livres sterling, pour une valeur de 155 059 livres sterling, jeudi dernier. Bradley Cannon, président de Global Orthopaedics, vend 9 500 actions à 12,93 GBP, d'une valeur de 122 805 GBP, le mardi de cette semaine. Cowdy possède encore 49 001 actions et Cannon 117 819.

----------

ProCook Group PLC - Détaillant d'ustensiles de cuisine basé à Gloucester - Le PDG Daniel O'Neill achète 510 000 actions à 0,27 GBP, d'une valeur de 137 700 GBP, jeudi.

----------

Morgan Advanced Materials PLC - Fabricant de produits industriels spécialisés basé à Windsor, en Angleterre - Le président désigné Ian Marchant achète 35 000 actions à 3,13 GBP, d'une valeur de 109 550 GBP, le mardi.

----------

RWS Holdings PLC - Fournisseur de services linguistiques basés sur la technologie, basé à Buckinghamshire, Angleterre - Le PDG Ian El-Mokadem achète 40 000 actions à 253,8 pence, d'une valeur de 101 520 livres sterling, mardi. Il possède désormais 190 000 actions.

----------

Hostmore PLC - Propriétaire de la marque de restauration décontractée Fridays, basé dans le West Sussex, Angleterre - David Lis, directeur indépendant, et Patricia Lis, associée, achètent 456 608 actions à 0,17 GBP et 0,15 GBP, pour une valeur de 75 093 GBP, mardi. David Lis est maintenant intéressé par 871.608 actions. Hostmore a confirmé mardi la nomination de Julie McEwan au poste de PDG par intérim. Elle annonce également un nouveau programme de réduction des coûts visant à réaliser 4,1 millions de livres sterling d'économies annuelles. Ces économies s'ajoutent aux 1,8 million de livres sterling d'économies annuelles réalisées en 2022.

----------

Aterian PLC - exploration et développement de métaux au Maroc et au Rwanda - Le directeur Charles Bray achète 7,5 millions d'actions à 0,80p et 0,82p, pour une valeur totale de 60.625 GBP, mardi et mercredi.

----------

Gym Group PLC - Chaîne de 230 salles de sport à bas prix basée à Croydon, en Angleterre - Le directeur non exécutif Richard Stables achète 50 000 actions à 107,0 pence, pour une valeur de 53 500 livres sterling, mercredi. Quatre autres administrateurs achètent 70 000 actions au total le même jour.

----------

Jadestone Energy PLC - exploration et production de pétrole et de gaz en Australie, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam - David Neuhauser, non exécutif, achète 100 000 actions via Livermore Partners LLC à 0,50 GBP, pour une valeur de 50 000 GBP, mercredi. Livermore détient maintenant 31,5 millions d'actions, soit une participation de 7,1%.

----------

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.