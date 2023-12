Ferro-Alloy Resources Ltd - producteur de vanadium au Kazakhstan - déclare que les revenus et la rentabilité du quatrième trimestre 2023 ont été inférieurs aux prévisions en raison de la chute des prix des métaux et des déficits de production. Les prix du marché pour tous les métaux récupérés se sont considérablement détériorés au cours du trimestre, en grande partie en raison de la baisse de la demande, explique Ferro-Alloy. Le pentoxyde de vanadium, par exemple, est tombé à 40,00 USD la livre, contre 54,50 USD le 1er septembre. "En ce qui concerne 2024, l'entreprise continuera à travailler pour maintenir sa rentabilité dans l'environnement actuel de prix bas en renégociant les coûts des concentrés et d'autres conditions contractuelles. L'entreprise expérimente également de nouveaux types de concentrés qui, tout en produisant la même qualité de produit, pourraient être potentiellement plus rentables", ajoute Ferro-Alloy. Le président-directeur général déclare : "Les perspectives à long terme pour le vanadium, considéré comme un métal essentiel par le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis, restent très encourageantes".

Cours actuel de l'action : 5,10 pence, clôture en baisse de 35 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 56%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

