Ferro-Alloy Resources Limited est une société holding basée à Guernesey. La société produit du pentoxyde de vanadium, du ferromolybdène et des concentrés de nickel. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le traitement, le sous-sol et le siège social : Processing, Subsoil et Corporate. Les actifs de la société sont principalement concentrés dans la République du Kazakhstan. La société exerce une activité d'exploitation minière et de traitement des minerais sur le gisement de vanadium/polymétallique de Balasausqandiq, situé dans la région de Kyzylordinskaya, dans le sud du Kazakhstan. Le gisement de Balasausqandiq est un gisement de schiste noir contenant du vanadium et des sous-produits précieux, tels que l'uranium, le molybdène, l'aluminium, les terres rares et le carbone. Parallèlement au développement du gisement de vanadium de Balasausqandiq, la société exploite également une usine de traitement, qui traite les concentrés achetés. Elle se concentre également sur le traitement de production des matières secondaires contenant du vanadium achetées pour produire du vanadium sous forme de métavanadate d'ammonium.

Secteur Uranium