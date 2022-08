Ferrocarril del Pacífico S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Ferrocarril del Pacífico S.A. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré que le chiffre d'affaires s'élevait à 20 845,43 millions CLP, contre 18 466,54 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1 516,25 millions de CLP, contre 1 261,96 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,32168 CLP, contre 0,26773 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,32168 CLP, contre 0,26773 CLP l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 39 183,61 millions de CLP, contre 35 563,54 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 2 857,39 millions de CLP, contre 2 272,49 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,60622 CLP, contre 0,48212 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,60622 CLP, contre 0,48212 CLP l'année précédente.