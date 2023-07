Ferrotec An Hui Technology Development Co Ltd est une entreprise chinoise spécialisée dans les services de nettoyage de précision des équipements dans le domaine des semi-conducteurs. La société se concentre sur la fourniture de services de nettoyage de précision des équipements pour les fabricants de semi-conducteurs et de panneaux d'affichage, et sur la fourniture de solutions intégrées de nettoyage et de régénération pour le contrôle de la pollution des équipements de production des clients. Les activités de la société comprennent les services de nettoyage d'équipements de semi-conducteurs, les services de nettoyage d'équipements de panneaux d'affichage et les services de réparation d'équipements de semi-conducteurs.