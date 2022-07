Ferrovial affiche un bénéfice net de 50 millions d'euros au premier semestre grâce à la reprise du trafic

Ferrovial a déclaré que ses revenus ont augmenté de 6,2 % pour atteindre 3,46 milliards d'euros au cours des six premiers mois de 2022 en raison d'une reprise constante des marchés des routes à péage et des aéroports, les règles imposées pendant la pandémie COVID-19 ayant été presque toutes levées en Europe et en Amérique du Nord. Elle a également bénéficié de plusieurs projets de construction.

L'année dernière, la société a été affectée par les restrictions imposées par le coronavirus sur le trafic aérien et les voyages au Royaume-Uni, où elle exploite l'aéroport de Londres Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne.

Les États-Unis représentent 76,8 % des revenus de Ferrovial dans le domaine des routes à péage, et la société a déclaré qu'elle a pleinement retrouvé les niveaux d'avant la pandémie malgré la détérioration de l'environnement macroéconomique, l'impact de la variante Omicron et les conditions météorologiques au premier trimestre.

Son carnet de commandes de construction a atteint 12,04 milliards d'euros en juin, soit une baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Cela exclut les pré-contrats d'une valeur totale approximative de 1,8 milliard d'euros, a ajouté la société.

Ferrovial a déclaré avoir une position financière solide et sa trésorerie nette hors projets d'infrastructure s'est élevée à 1,52 milliard d'euros, y compris les activités abandonnées.