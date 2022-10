L'activité de Ferrovial tirée par la hausse du trafic à Heathrow

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol d'infrastructures Ferrovial a poursuivi son redressement au troisième trimestre grâce à la hausse du trafic sur ses autoroutes et dans ses aéroports, notamment celui d'Heathrow à Londres, où le nombre de passagers a bondi en un an.

Le géant espagnol, lourdement affecté par les restrictions sanitaires durant la crise du Covid-19, a dégagé 5,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 5,5% par rapport à la même période de 2021 (4,93 milliards).

Son résultat brut d'exploitation (Ebitda) a quant à lui progressé de 11,8% à périmètre constant, à 521 millions d'euros. Le groupe d'infrastructure, fortement implanté en Amérique du Nord, n'a en revanche pas communiqué son résultat net.

Ferrovial attribué cette bonne dynamique à la reprise du trafic aérien, en particulier à l'aéroport d'Heathrow, où 44,2 millions de passagers ont transité entre janvier et septembre, soit quatre fois plus que sur la même période voilà un an (10,2 millions).

Le groupe espagnol a également profité ces derniers mois de la hausse du trafic sur ses autoroutes, en particulier aux États-Unis: le chiffre d'affaires de cette branche d'activité a ainsi progressé de 26%, à 563 millions d'euros.

Ses activités dans le secteur de la construction ont elles aussi connu des performances solides (+2,9%), malgré l'impact de l'inflation sur le prix des matières premières.

Ferrovial, qui participe au consortium chargé de concevoir et construire le nouveau terminal 1 de l'aéroport JFK de New York, précise avoir un portefeuille de projets de 13,1 milliards d'euros pour les prochains mois, soit un "maximum historique".

Le groupe espagnol, qui souhaite abandonner ses activités de services pour se recentrer sur les infrastructures, a annoncé mi-octobre la vente d'Amey Group, sa filiale d'ingénierie en Grande-Bretagne, aux fonds de gestion One Equity Partners et à Buckthorn Partners.

La cession d'Amey Group, valorisée à 455 millions d'euros, doit être conclue d'ici fin 2022.

afp/rp