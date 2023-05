Les bénéfices de Ferrovial dopés par les revenus nord-américains

Le géant espagnol de la construction Ferrovial a affiché jeudi une hausse de 39 % de son bénéfice de base au premier trimestre, principalement grâce à l'augmentation des péages et à une forte reprise de la mobilité en Amérique du Nord, où il réalise les deux tiers de son activité et cherche à se développer.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Ferrovial a augmenté pour atteindre 189 millions d'euros (208 millions de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année.

La société, qui réalise 82 % de ses activités à l'étranger, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros au cours du trimestre, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente et supérieur à la prévision moyenne du marché de 1,7 milliard d'euros, en partie grâce à l'amélioration des ventes de ses activités routières aux États-Unis et au Canada.

Ferrovial transfère sa société holding de Madrid à Amsterdam et y inscrit ses actions à la cote. Il s'agit d'un moyen "rapide" de demander une inscription à la cote américaine à la fin de 2023, afin d'accroître les liquidités et les options de financement.

Des sources au fait du dossier ont déclaré à Reuters que l'accès potentiel au financement du gouvernement américain pour la transition énergétique et à d'autres subventions dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de l'administration Biden avait influencé la décision de Ferrovial, qui a suscité la colère du gouvernement espagnol.

Le constructeur d'autoroutes, d'aéroports et de lignes de métro, principal actionnaire de Heathrow Airport Holdings (HAH), bénéficie également d'une forte reprise du trafic aéroportuaire. Heathrow a enregistré une augmentation de 75 % du nombre de passagers par rapport à la même période en 2022.

Ferrovial développe également ses activités aéroportuaires aux États-Unis, en acquérant l'année dernière une participation de 49 % dans un projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal à l'aéroport JFK de New York, qui est l'un des plus grands projets de la société.

(1 $ = 0,9084 euro) (Reportage de Corina Pons ; Rédaction de David Latona, Kirsten Donovan)