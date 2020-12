Swissport: refinancement et nouveau président

Zurich (awp) - Le fournisseur de services à l'aviation civile Swissport a bouclé une urgente opération de refinancement. Par ailleurs, il a trouvé un nouveau futur président du conseil d'administration en la personne de Christoph Müller. Il est toujours à la recherche d'un directeur général.

Swissport a été racheté par un groupe d'investisseurs internationaux, a indiqué l'entreprise lundi soir. Six sociétés britanniques et américaines de Private Equity ont pris la place de la société chinoise en difficulté financière HNA. La transaction avait été annoncée l'été passé.

Les nouveaux investisseurs ont permis au groupe de réduire son endettement de 1,9 milliard d'euros. Après finalisation de la restructuration, Swissport dispose de moyens financiers pour environ 500 millions d'euros. Auparavant, l'endettement se montait à plus de 2,1 milliards d'euros et l'entreprise était en plus durement frappée par la crise du coronavirus et ses conséquences pour le transport aérien.

Le nouveau président du conseil d'administration Christoph Müller jouit d'une longue carrière dans la branche. Il était auparavant directeur général de Malaysia Airlines. Avant encore, il avait travaillé chez Air Lingue et Sabena, ancienne compagnie aérienne belge.

Dans un premier temps, M. Müller devra assumer à titre intérimaire la fonction de CEO de Swissport à partir de 2021. On sait depuis longtemps que l'actuel patron, Eric Born, a décidé de quitter le groupe à fin 2020 après cinq ans et demi à sa tête.

Swissport précise que la recherche d'un nouveau CEO est bien avancée. Jusqu'à la désignation de la perle rare, David Siegel, un vétéran de la branche, assurera la présidence du conseil d'administration à titre intérimaire.

Depuis la faillite de Swissair, Swissport a changé plusieurs fois de mains. En 2002, il avait été racheté pour 500 millions de francs suisses par la britannique Candover. Cette dernière avait revendu le groupe trois an plus tard, pour 520 millions d'euros à l'espagnol Ferrovial. Ce dernier avait à son tour revendu l'entreprise, cinq ans plus tard, à la société française de participations PAI Partners, qui l'avait cédée à HNA en juillet 2015, pour 2,73 milliards de francs suisses.

