Ferrovial SE est un opérateur mondial d'infrastructures engagé dans le développement de solutions durables. L'activité s'organise autour de quatre domaines clés : - Routes à péage ; - Aéroports ; - Construction ; - Energie et mobilité. La société est présente dans 15 pays, et ses activités sont principalement concentrées aux Etats-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, au Canada et en Pologne. Ferrovial SE gère certains des actifs de transport les plus importants au monde, tels que la 407 ETR à Toronto (Canada), l'aéroport d'Heathrow (Royaume-Uni) et un portefeuille d'autoroutes à péage à cinq voies gérées aux Etats-Unis. Ferrovial SE est membre de l'indice espagnol IBEX 35 et figure également dans des indices de durabilité tels que le Dow Jones Sustainability Index et le FTSE4Good.

Secteur Construction et ingénierie