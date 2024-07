Fertiglobe PLC est un producteur et distributeur d'engrais azotés basé aux Émirats arabes unis. Le portefeuille de produits de la société comprend l'ammoniac anhydre, qui est utilisé comme élément constitutif des produits chimiques industriels et des engrais azotés et vendu comme engrais direct aux clients industriels et agricoles, l'urée en granulés pour les clients agricoles et industriels, et le fluide d'échappement diesel (DEF), qui est une solution aqueuse d'urée non dangereuse pour les clients industriels. Fertiglobe opère dans les Émirats arabes unis, en Égypte et en Algérie.