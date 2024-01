Fervi SpA est une entreprise italienne qui fournit des équipements commerciaux et industriels. La société exploite plus de 4000 magasins et offre environ 6000 références de la marque Fervi. Son portefeuille de produits comprend les machines de levage et de manutention, les machines de finition, les presses et les pompes hydrauliques ; les accessoires de machines, y compris les outils de tournage et de fraisage, les porte-outils et les porte-outils et les étaux de machines ; les abrasifs, qui comprennent les bandes abrasives, les meules abrasives, les meules coupantes et les balais métalliques ; Consommables, qui comprend les perceuses et les scies cloches, les tarauds et les matrices, les pulvérisateurs et les pistolets graisseurs ; Mesure, qui comprend les outils de mesure, les micromètres, les balances, les compteurs analogiques et numériques ; Matériel, qui comprend les outils de coupe, pinces, marteaux, limes et burins, et outils généraux, qui comprend notamment les générateurs, chauffeurs, foudre et objectifs, accessoires pneumatiques et aux hydrocarbures, etc.

Secteur Machines et équipements industriels