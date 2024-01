Fevertree Drinks PLC est un fournisseur britannique de mélangeurs gazeux pour spiritueux alcoolisés. Tous ses mélangeurs vendus au Royaume-Uni sont neutres en carbone. Ses produits comprennent des toniques indiens de qualité supérieure, des toniques aromatisés, des bières et des colas au gingembre, des limonades, des sodas, des boissons non alcoolisées pour adultes et des mélanges pour cocktails. Ses mélangeurs comprennent le mélangeur pour margarita, le mélangeur pour espresso, le mélangeur pour mojito, l'eau tonique indienne de qualité supérieure, l'eau tonique aux fleurs de sureau, l'eau tonique méditerranéenne, l'eau gazeuse de qualité supérieure, le soda aux framboises et aux fleurs d'oranger, le soda au citron vert mexicain, la bière au gingembre, la bière au gingembre, la bière au gingembre épicée, la limonade sicilienne et bien d'autres encore. Elle distribue ses produits dans plus de 85 pays. Elle vend ses produits sur différents marchés, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. La société possède douze filiales, dont Fevertree Limited, Fevertree UK Limited, Fevertree Europe Limited, Fevertree ROW Limited, Fevertree Germany Limited et d'autres.

Secteur Distillateurs et caves à vin