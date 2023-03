Fevertree voit son bénéfice annuel diminuer en raison de la hausse des coûts, mais augmente son dividende

(Alliance News) - Fevertree Drinks PLC a fait état mercredi d'une baisse de son bénéfice annuel en raison de la hausse des coûts en 2022, en particulier du verre plus coûteux utilisé pour ses sodas en bouteille.

Les actions étaient en hausse de 6,2 % à 1 145,00 pence l'unité mercredi matin à Londres.

Le producteur londonien de mélangeurs de boissons premium a déclaré que le bénéfice avant impôt s'élevait à 31,0 millions de livres sterling en 2022, en forte baisse par rapport aux 55,6 millions de livres sterling en 2021, le bénéfice d'exploitation ayant chuté à 30,6 millions de livres sterling, contre 55,6 millions de livres sterling.

Les dépenses administratives ont augmenté pour atteindre 88,2 millions de livres sterling, contre 75,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 11 %, passant de 311,1 millions de livres sterling à 344,3 millions de livres sterling. Cette progression est notamment due à une croissance de 23 % au Royaume-Uni et de 14 % en Europe.

Fevertree a expliqué que la pression inflationniste exercée par l'ensemble du secteur a pesé sur ses marges au cours de l'année, notamment en ce qui concerne le coût du verre et le coût du fret transatlantique. Les marges brutes ont ainsi été ramenées à 34,5 %, contre 42,1 % l'année précédente.

Cette baisse a été partiellement atténuée par des actions positives en matière de prix et par l'amélioration du panorama des ventes.

Le directeur général, Tim Warrillow, a déclaré : "Le groupe a réalisé une solide performance commerciale avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, soutenue par une croissance moyenne très encourageante de 18 % aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Nous avons observé un début encourageant pour 2023 sur nos principaux marchés de croissance et nous sommes confiants dans le maintien de la dynamique du groupe dans les mois à venir."

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 39,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 63,0 millions de livres sterling en 2021.

Fevertree a proposé un dividende annuel de 16,31 pence par action, en hausse de 2,0 % par rapport aux 15,99 pence de l'année précédente.

La société a également réitéré ses prévisions pour l'année 2023, qui tablent sur un chiffre d'affaires compris entre 390 et 405 millions de livres sterling et sur un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 36 et 42 millions de livres sterling.

