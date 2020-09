FFP : baisse de 21% de l'ANR par action au 1er semestre

15/09/2020 | 07:41

FFP affiche au 30 juin 2020 un ANR par action de 142,1 euros, en baisse de 21% sur six mois, impacté par la chute des valorisations des sociétés automobiles et aéronautiques, alors que celles des autres secteurs d'activité 'ont dans l'ensemble bien résisté'.



Le résultat net consolidé part du groupe du premier semestre 2020 ressort à -32 millions d'euros contre 103 millions au 30 juin 2019, évolution qui s'explique principalement par la suppression ou la baisse des dividendes versés par les participations de FFP.



La société d'investissement de la famille Peugeot indique toutefois avoir 'poursuivi sa démarche de diversification géographique et sectorielle en effectuant de nouveaux investissements à l'étranger, dans l'immobilier et dans des secteurs en forte croissance'.



