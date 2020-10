FFP : nomination d'un managing director

27/10/2020 | 12:09

FFP annonce que Sébastien Coquard, head of investments and investor relations, a été promu managing director, poste auquel il 'va contribuer et participer aux décisions stratégiques de la société aux côtés du directeur général'.



Cette promotion intervient suite au changement de gouvernance à la tête de la société d'investissements, changement qui a vu Robert Peugeot devenir président du conseil d'administration et Bertrand Finet, directeur général.



Sébastien Coquard a rejoint FFP en 2006 pour constituer et diriger l'équipe d'investissement. Il restera à la tête de cette équipe, aujourd'hui composée de 10 personnes, et continuera à gérer les relations de FFP avec les investisseurs et les analystes.



