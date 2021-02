FFP : vers un changement de nom

FFP annonce que son conseil d'administration proposera à ses actionnaires de changer sa dénomination sociale pour prendre le nom de Peugeot Invest lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 31 mars prochain.



'Avec ce nom clair et descriptif, la société d'investissement cotée confirme son ancrage dans l'histoire Peugeot, débutée il y a plus de deux cents ans, et particulièrement son ADN industriel, familial, responsable et de long terme', explique-t-elle.



Au travers de leur filiale commune, Peugeot 1810, FFP et son actionnaire de contrôle Etablissements Peugeot Frères demeurent un actionnaire de référence du nouveau groupe Stellantis, issu du rapprochement entre Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.