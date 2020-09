FCA : Mainfirst recommande de conserver ses positions

21/09/2020 | 16:55

En lançant sa nouvelle supercar, la MC20, dans sa version coupé, Maserati cherche à cibler une clientèle moderne, plus jeune, férue de technologie et axée sur le développement durable - prenant ainsi le contrepied des acheteurs classiques d'automobiles de luxe. A terme, la marque compte progressivement électrifier sa gamme et multiplier les sorties de nouveaux véhicules jusqu'à couvrir 90 % du spectre du luxe.



Ce nouveau plan à 5 ans devrait voir une expansion de 2,5 fois les dépenses annuelles (750 millions d'euros) pour aider la marque à dépasser 7,5 milliards d'euros de revenus en 2025 (contre <1 milliard d'euros aujourd'hui) et dégager une marge EBIT ajustée de 15%.



Néanmoins, ces projets n'ont pour l'instant que peu d'incidence sur le cours de FCA. Mainfirst recommande ainsi de conserver et fixe un objectif de cours de 8,2 euros.



