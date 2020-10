FCA : excellent trimestre, Mainfirst à 'conserver'

29/10/2020 | 16:46

Le groupe FCA a ' livré l'un des meilleurs trimestres de son histoire récente ' estime MainFirst, avec une marge EBIT à 13,8% et un flux de trésorerie de 7 milliards d'euros.



' Le 4e trimestre devrait être également très solide ', poursuit l'analyste.

Pour 2020, FCA mise sur un EBIT ajusté de 3 à 3,5milliards d'euros.



Dans ces conditions, le broker conseil de maintenir ses positions et cible un cours de 8,2 euros.





