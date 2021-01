Stellantis : Stifel est à l'achat sur le titre

Stifel a une notation à 'achat' sur l'action Stellantis, avec un objectif de cours de 17,20 euros, suite à la fusion réalisée entre Fiat Chrysler et PSA.



Alors que 'beaucoup de choses doivent être détaillées' dans les semaines/mois à venir, le constructeur automobile a présenté un plan à moyen terme 'robuste', a indiqué l'analyste dans une note aux clients.



Stifel a déclaré que l'histoire des actions de Stellantis devrait être guidée par les synergies, la transition vers l'électrification et le redémarrage du marché chinois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.