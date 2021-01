BONDS : Moody's attribue la note "Baa3" au futur Stellantis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Moody's a annoncé lundi soir qu'elle attribuait la note "Baa3" à Fiat Chrysler Automobiles, qui deviendra le 16 janvier Stellantis, l'entité issue de la fusion entre le constructeur automobile italo-américain et le français PSA. Moody's associe à cette note une perspective stable. La note "Baa3" est la plus basse de la catégorie investissement sur l'échelle de Moody's. "Dans notre scénario de reprise progressive des ventes mondiales de véhicules légers, Stellantis devrait être en mesure d'améliorer rapidement ses marges et de réduire son endettement pour atteindre les niveaux requis pour [la note] 'Baa3', tout en maintenant une forte liquidité et en étant capable de réaliser des investissements importants dans la transition énergétique et les technologies de conduite autonome", a expliqué Matthias Heck, analyste chez Moody's. (jmarion@agefi.fr) ed: DID

January 12, 2021 01:27 ET (06:27 GMT)