Bourse: Stellantis file à vive allure pour ses premiers pas à Paris et Milan

Données financières EUR USD CA 2020 86 158 M 104 Mrd - Résultat net 2020 71,4 M 86,2 M - Tréso. nette 2020 2 752 M 3 322 M - PER 2020 -134x Rendement 2020 15,5% Capitalisation 19 794 M 23 932 M - VE / CA 2020 0,20x VE / CA 2021 0,16x Nbr Employés 191 752 Flottant - Graphique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. Tendances analyse technique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 16,53 € Dernier Cours de Cloture 12,57 € Ecart / Objectif Haut 131% Ecart / Objectif Moyen 31,5% Ecart / Objectif Bas -20,4% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Mark Manley Chief Executive Officer & Executive Director John Jacob Philip Elkann Chairman Mark Stewart Chief Operating Officer-North America Antonio Filosa Chief Operating Officer-Latin America Pietro Gorlier COO-Europe, Middle East & Africa