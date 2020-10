FCA : forte croissance des bénéfices au 3e trimestre

28/10/2020 | 12:54

Le groupe FCA a présenté les résultats de son activité au 3e trimestre, avec un EBIT ajusté de 2,27 milliards d'euros (+16% par rapport au 3e trimestre 2019) et un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros - en progression de... 773%, par rapport au 3e trimestre 2019, quand FCA avait fait face à une perte de 179 millions d'euros.



Le BPA dilué se chiffre à 0,76 dollar tandis que le BPA ajusté atteint 0.97 euro, bien au-delà du consensus.



Le CA trimestriel atteint 25,81 milliards d'euros (en recul de 6% par rapport au 3e trimestre 2019), dont 71% réalisés sur le marché nord-américain.



Pour 2020, FCA prévoit un EBIT ajusté compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros.





