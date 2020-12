FCA : l'UE autorise la fusion avec PSA

La Commission européenne a autorisé le projet de concentration entre les entreprises automobiles Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (PSA).



L'autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par les deux entreprises. L'opération permettra la création du quatrième groupe automobile au monde, qui se dénommera 'Stellantis'.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Nous sommes en mesure d'autoriser la concentration entre Fiat Chrysler et Peugeot SA car leurs engagements faciliteront l'entrée et l'expansion sur le marché des camionnettes utilitaires légères. Sur les autres marchés où les deux constructeurs automobiles exercent actuellement leurs activités, la concurrence restera soutenue après la concentration.'



