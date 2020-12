Fiat Chrysler Automobiles N : La fusion entre FCA et PSA reçoit le feu vert sous condition de Bruxelles

(Actualisation: informations supplémentaires sur les engagements, réaction de FCA et PSA)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a donné lundi son feu vert sous condition à la fusion entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler.

Les deux sociétés devront respecter un ensemble d'engagements transmis à la Commission européenne. PSA devra étendre son accord de coopération en vigueur avec le groupe japonais Toyota en vertu duquel le groupe français produits des petits véhicules utilitaires légers vendus sous la marque Toyota.

"Cela se fera au moyen d'une augmentation de la capacité disponible pour Toyota et d'une réduction des prix de transfert des véhicules et des pièces de rechange/accessoires correspondant", a expliqué la Commission dans un communiqué.

PSA et Fiat Chrysler sont par ailleurs engagés à modifier un accord de réparation et d'entretien liant les deux constructeurs ainsi que leurs réseaux de réparateurs. Ces modifications doivent permettre de "faciliter l'accès des concurrents aux réseaux de réparation et d'entretien de PSA et de FCA pour les véhicules utilitaires légers", a indiqué la Commission européenne.

PSA et FCA ont affirmé dans un communiqué avoir "chaleureusement accueilli" la décision de la Commission européenne et ont confirmé vouloir finaliser leur fusion d'ici à la fin du premier trimestre 2021.

Ce rapprochement entre les deux sociétés doit permettre de créer le quatrième groupe automobile mondiale en termes de volumes de ventes, qui sera baptisé Stellantis.

