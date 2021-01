Fiat Chrysler Automobiles N : Les actionnaires de PSA et FCA valident la mégafusion entre les deux groupes automobiles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires de PSA et de Fiat Chrysler ont approuvé lundi à la quasi-unanimité le mariage entre les deux groupes automobiles qui doit permettre de créer un acteur suffisamment grand pour affronter les grands défis technologiques du secteur.

Les résolutions sur cette fusion ont recueilli lundi après-midi plus de 99,1% de votes favorable lors de l'assemblée générale exceptionnelle de Fiat Chrysler. Les porteurs de PSA avaient un peu plus tôt approuvé à plus de 99,8% l'ensemble des résolutions liées à cette fusion qui prendra le nom de Stellantis.

La voie est désormais dégagée pour finaliser rapidement cette opération qui doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondiale en termes de volumes et au troisième en termes de chiffres d'affaires.

Le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, a indiqué lundi matin que les deux groupes étaient "prêts à annoncer très rapidement la date effective de la fusion" une fois que l'ensemble des actionnaires des deux groupes auraient donné leur feu vert.

"Nous sommes prêts pour cette fusion", a assuré Carlos Tavares, qui a également annoncé que l'ensemble des autorisations antitrust avaient été obtenues par PSA et Fiat Chrysler.

Le dirigeant a également indiqué que la première priorité de la direction de Stellantis serait de mettre en oeuvre les synergies liées à cette opération, de 5 milliards d'euros en année pleine. "Nous avons une grande confiance dans la mise en oeuvre de ces synergies", a insisté Carlos Tavares. Un message d'optimisme partagé par Mike Manley, le directeur général de Fiat Chrysler, qui a rappelé qu'aussi bien Fiat Chrysler que PSA avaient démontré par le passé leurs capacités d'intégration au cours de précédentes opérations de croissance externe.

Carlos Tavares a également indiqué que Stellantis présenterait "au moment opportun" son futur plan stratégique.

La création de Stellantis, une société qui représente plus de 8 millions de véhicules, 14 marques automobiles et 167 milliards d'euros de revenus, doit permettre de générer un effet de taille suffisant pour diluer les lourds investissements nécessaires dans le secteur automobile.

La naissance de ce nouveau poids lourd de l'automobile mondial constituera aussi une occasion pour PSA et Fiat Chrysler de mettre en commun leurs atouts pour conquérir le marché chinois, qui constitue actuellement le talon d'Achille des ventes des deux sociétés.

