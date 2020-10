La pandémie plombe les ventes trimestrielles de GM et Fiat Chrysler

New York (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves de constructeurs américains ont sans surprise chuté au troisième trimestre, pénalisées par la pandémie de coronavirus qui a paralysé l'économie américaine et confiné les ménages chez eux.

General Motors (GM), le premier constructeur du pays, a écoulé 665.192 véhicules lors des trois derniers mois, en baisse de 10% comparé à la même période en 2019, selon un communiqué publié jeudi.

Son concurrent FCA US (ex-Chrysler) a enregistré un recul de ventes de même ampleur, totalisant au total 507.351 nouvelles immatriculations.

S'ils notent que les ventes avaient drastiquement chuté en juillet, les deux constructeurs indiquent avoir observé un rebond en août et en septembre au fur et à mesure que les Etats rouvraient lentement leurs économies.

En conséquence, ils tablent pour l'ensemble du secteur sur un bond de 4 millions de voitures de plus vendues au troisième trimestre comparé au deuxième trimestre, le plus affecté par les mesures pour endiguer la propagation du Covid-19.

"Si l'économie a rebondi de façon substantielle au troisième trimestre, le redressement est encore plus spectaculaire pour les ventes automobiles", résume Elaine Buckberg, chef économiste chez GM, citée dans le communiqué.

La demande a été dopée lors des dernières semaines par des taux d'intérêt bas et la capacité des concessionnaires à convaincre les ménages à reporter leur budget vacances sur l'achat d'une nouvelle voiture, en dépit des incertitudes économiques.

Certains concessionnaires ont organisé des ventes privées et un grand nombre d'entre eux a ciblé les urbains, réticents à l'idée d'emprunter les transports publics.

"Les gens résidant dans les villes ont montré beaucoup d'intérêt à posséder finalement une voiture non seulement parce que certains déménagent vers les banlieues mais aussi parce que d'autres font des escapades les week-ends désormais de façon régulière", explique GM.

Ce mouvement a particulièrement dopé la demande pour les SUV (4X4 de villes) et les gros pickups: le modèle Chevy Blazer et Cadillac XT6 ont ainsi vu leurs ventes exploser de plus de 46% lors des trois derniers mois, affirme GM.

Les ventes de voitures "résistent au vu des stocks qui sont à des niveaux beaucoup plus bas qu'il y a un an", commente Charlie Chesbrough, expert chez Cox.

"Cela peut-il continuer ? Clairement les primo-achetants n'ont pas encore été durement affectés par la récession (...), donc la demande devrait probablement se stabiliser à court terme", conclut-il.

Ford et Tesla, les deux autres principaux constructeurs automobiles américains, n'avaient pas encore publié leurs chiffres de ventes jeudi en mi-journée.

afp/rp