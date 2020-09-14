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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.

(FCA)
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PSA et FCA modifient certains termes de leur fusion, pas l'équilibre global

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14/09/2020 | 22:30

14 septembre (Reuters) - PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont annoncé lundi dans un communiqué que:

* PSA ET FCA MODIFIENT CERTAINS TERMES DE LEUR FUSION

* LES ACTIONS FAURECIA DÉTENUES PAR LE GROUPE PSA SERONT DISTRIBUÉES À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA RÉALISATION DE LOPÉRATION

* LES ACTIONNAIRES RESPECTIFS DE FCA ET DU GROUPE PSA RECEVRONT LÉQUIVALENT DE 23% DU CAPITAL DE FAURECIA

* LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE FCA EST FIXÉ À 2,9 MILLIARDS DEUROS CONTRE 5,5 MILLIARDS AUPARAVANT

* LES MODIFICATIONS PRÉSERVENT LÉQUILIBRE ORIGINAL DE LACCORD DE RAPPROCHEMENT

* LESTIMATION DES SYNERGIES ANNUELLES RÉCURRENTES GÉNÉRÉES PAR LA CRÉATION DE STELLANTIS ONT ÉTÉ SIGNIFICATIVEMENT REVUES À LA HAUSSE AU-DELÀ DE 5 MILLIARDS DEUROS CONTRE 3,7 MILLIARDS DEUROS ESTIMÉS À LORIGINE

* LE COÛT PONCTUEL DE MISE EN OEUVRE POUR ATTEINDRE CES SYNERGIES A ÉGALEMENT AUGMENTÉ DE 2,8 MILLIARDS DEUROS À UN NIVEAU PROCHE DE 4 MILLIARDS DEUROS

* LES CONSEILS DES GROUPES PSA ET DE FCA POURRONT CONSIDÉRER UNE DISTRIBUTION DE 500 MILLIONS DEUROS AUX ACTIONNAIRES DE CHAQUE ENTREPRISE AVANT LA SIGNATURE FINALE OU, ALTERNATIVEMENT, UNE DISTRIBUTION DE 1 MILLIARD DEUROS À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA SIGNATURE FINALE

* LENSEMBLE DES AUTRES TERMES ÉCONOMIQUES DE LEUR ACCORD DE RAPPROCHEMENT SIGNÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019 RESTENT INCHANGÉS

* FCA ET PSA CONFIRMENT QU'ILS PRÉVOIENT DE FINALISER LEUR FUSION AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA SE 3.43%42.5 Cours en temps réel.-14.45%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 0.70%9.983 Cours en différé.-24.86%
PEUGEOT SA 0.75%16.19 Cours en temps réel.-24.55%
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Données financières
CA 2020 84 979 M 101 Mrd -
Résultat net 2020 -944 M -1 119 M -
Dette nette 2020 268 M 317 M -
PER 2020 -14,3x
Rendement 2020 -
Capitalisation 15 604 M 18 530 M -
VE / CA 2020 0,19x
VE / CA 2021 0,15x
Nbr Employés 191 752
Flottant 53,6%
Graphique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.
Durée : Période :
Fiat Chrysler Automobiles N.V. : Graphique analyse technique Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 11,09 €
Dernier Cours de Cloture 9,98 €
Ecart / Objectif Haut 190%
Ecart / Objectif Moyen 11,1%
Ecart / Objectif Bas -54,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Michael Mark Manley President, Chief Executive Officer & Director
John Jacob Philip Elkann Chairman
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer & Executive Director
Harald J. Wester Chief Technology Officer
Andrea Agnelli Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.-24.86%18 471
FERRARI N.V.15.81%35 420
BYD COMPANY LIMITED122.39%34 483
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-18.53%32 462
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-2.37%29 597
EXOR N.V.-28.98%13 450
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