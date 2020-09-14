PSA et FCA modifient certains termes de leur fusion, pas l'équilibre global

14 septembre (Reuters) - PSA et Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) ont annoncé lundi dans un communiqué
que:
* PSA ET FCA MODIFIENT CERTAINS TERMES DE LEUR FUSION
* LES ACTIONS FAURECIA DÉTENUES PAR LE GROUPE PSA SERONT
DISTRIBUÉES À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA
RÉALISATION DE LOPÉRATION
* LES ACTIONNAIRES RESPECTIFS DE FCA ET DU GROUPE PSA
RECEVRONT
LÉQUIVALENT DE 23% DU CAPITAL DE FAURECIA
* LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE FCA EST FIXÉ À 2,9 MILLIARDS
DEUROS CONTRE 5,5 MILLIARDS AUPARAVANT
* LES MODIFICATIONS PRÉSERVENT LÉQUILIBRE ORIGINAL DE
LACCORD DE
RAPPROCHEMENT
* LESTIMATION DES SYNERGIES ANNUELLES RÉCURRENTES GÉNÉRÉES
PAR LA
CRÉATION DE STELLANTIS ONT ÉTÉ SIGNIFICATIVEMENT REVUES À LA
HAUSSE AU-DELÀ DE 5 MILLIARDS DEUROS CONTRE 3,7 MILLIARDS
DEUROS ESTIMÉS À LORIGINE
* LE COÛT PONCTUEL DE MISE EN OEUVRE POUR ATTEINDRE CES
SYNERGIES
A ÉGALEMENT AUGMENTÉ DE 2,8 MILLIARDS DEUROS À UN NIVEAU PROCHE
DE 4 MILLIARDS DEUROS
* LES CONSEILS DES GROUPES PSA ET DE FCA POURRONT CONSIDÉRER
UNE
DISTRIBUTION DE 500 MILLIONS DEUROS AUX ACTIONNAIRES DE CHAQUE
ENTREPRISE AVANT LA SIGNATURE FINALE OU, ALTERNATIVEMENT, UNE
DISTRIBUTION DE 1 MILLIARD DEUROS À TOUS LES ACTIONNAIRES DE
STELLANTIS APRÈS LA SIGNATURE FINALE
* LENSEMBLE DES AUTRES TERMES ÉCONOMIQUES DE LEUR ACCORD DE
RAPPROCHEMENT SIGNÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019 RESTENT INCHANGÉS
* FCA ET PSA CONFIRMENT QU'ILS PRÉVOIENT DE FINALISER LEUR
FUSION
AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021
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(Rédaction de Paris)