PSA et FCA ont soumis des concessions à la CE pour obtenir l'aval à leur fusion

(Actualisation: précision de source sur les remèdes proposés, impliquant un renforcement du partenariat entre PSA et Toyota dans les véhicules légers en Europe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--PSA et Fiat Chrysler (FCA) ont soumis des concessions pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à leur fusion, indique un avis de la Commission européenne (CE) publié vendredi.

La Commission européenne a ouvert en juin une enquête approfondie, évoquant des craintes pour la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), en particulier dans quatorze Etats membres de l'Union européenne et au Royaume-Uni. "Dans de nombreux pays, PSA ou FCA détient une position de leader du marché des véhicules utilitaires légers, et la fusion éliminerait l'un des concurrents", avait expliqué la Commission.

Pour contourner ce problème, les deux constructeurs ont proposé de renforcer le partenariat existant entre PSA et Toyota dans le domaine des VUL en Europe, a indiqué une source proche du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones.

PSA pourrait notamment proposer des capacités de production supplémentaires pour les modèles fabriqués dans les usines du groupe français pour le compte du constructeur japonais. "L'idée est de faire monter cet acteur afin qu'il devienne plus important sur le marché européen", a indiqué cette source.

Dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones, PSA et FCA confirment avoir soumis des propositions afin de répondre aux interrogations des autorités de l'Union européenne. "FCA et PSA continuent à travailler de manière constructive avec la Commission européenne et avec toutes les autorités de concurrence concernées dans le monde", indiquent les deux groupes.

Les deux constructeurs précisent qu'ils prévoient toujours de finaliser leur union au premier trimestre 2021. Ce rapprochement doit créer le quatrième groupe automobile mondial, rebaptisé Stellantis.

Bruxelles avait suspendu son examen le 20 juillet et n'a pas fait connaître la nouvelle date-limite pour sa décision d'approuver ou non le mariage.

-François Schott et Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; (+33) 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr jbatteau@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire