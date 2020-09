PSA et FCA révisent leur projet de fusion pour préserver leurs liquidités

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler (FCA) ont annoncé lundi une modification de leur accord de accord de fusion afin de dégager davantage d'économies et renforcer leur bilan pour faire face aux répercussions de la crise du coronavirus.

La participation de 46% de PSA dans l'équipementier Faurecia sera distribuée à l'ensemble des actionnaires du nouvel ensemble, baptisé Stellantis, et FCA réduira son dividende exceptionnel à 2,9 milliards d'euros, au lieu des 5,5 milliards d'euros envisagés, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

PSA et FCA ont réaffirmé la pertinence de ce projet de fusion, qu'ils prévoient toujours de finaliser au premier trimestre 2021 et qui doit se traduire par des synergies revues en hausse à plus de 5 milliards d'euros, au lieu des 3,7 milliards d'euros envisagés jusqu'à présent. Les grands équilibres de l'accord initial entre les deux groupes sont préservés, ont-ils ajouté.

Pour dégager ces économies récurrentes, les deux groupes prévoient désormais d'enregistrer des coûts ponctuels de 4 milliards d'euros, au lieu de 2,8 milliards d'euros dans le projet initial. Ce nouvel accord permettra à la nouvelle entité de disposer de 2,6 milliards d'euros supplémentaires pour renforcer son bilan.

PSA et FCA pourraient par ailleurs procéder au verserment d'un dividende de 1 milliard d'euros à l'issue de l'opération ou de 500 millions d'euros chacun avant le rapprochement, selon le communiqué publié lundi.

-Thomas Varela et Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@gefi.fr

