STELLANTIS : Richard Palmer est nommé directeur financier

Une heure avant la clôture des marchés actions, Stellantis a annoncé mardi la nomination de Richard Palmer en tant que directeur financier du nouveau groupe. Le quatrième constructeur automobile mondial, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), aura John Elkann pour président et Carlos Tavares en tant que directeur général. Après un gain d’environ 7% lundi, la valeur a encore progressé de 3,11% mardi sur la place de Paris, notamment aidée par les propos amènes d’UBS.



Le broker a initié le suivi du titre Stellantis avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 21 euros.