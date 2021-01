STELLANTIS : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 19 janvier 2020

STELLANTIS (+5,61% à 14,20 euros)

Le groupe issu de la fusion entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) continue de briller sur la place parisienne. Pour sa deuxième journée de cotation, le quatrième constructeur mondial affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 44 milliards d'euros. UBS a initié le suivi du titre Stellantis avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 21 euros.