Stellantis : entouré avec des propos de broker

Stellantis grimpe de près de 5%, sur fond de propos favorables d'UBS qui initie un suivi sur le titre du constructeur automobile né de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler, avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 21 euros.



'L'objectif de synergies de plus de cinq milliards d'euros est hautement crédible, mais rien n'est encore valorisé', juge le broker, qui y voit la base pour une croissance annuelle moyenne de 11% du BPA et une performance 'stellaire' de l'action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.