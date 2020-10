UE: les immatriculations ont augmenté en septembre pour la 1ère fois en 2020 - Acea

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont augmenté en septembre, pour la première fois cette année, a annoncé vendredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont progressé de 3,1% sur un an en septembre, à 933.987 véhicules, selon les chiffres publiés par l'Acea.

"Les quatre principaux marchés ont cependant enregistré des résultats contrastés", a souligné l'association.

La France et l'Espagne ont accusé des reculs de 3% et 13,5% respectivement, tandis que l'Italie et l'Allemagne ont vu leurs immatriculations progresser de 9,5% et 8,4% respectivement.

Sur les neuf premiers mois de l'année, 7,1 millions de véhicules neufs ont été immatriculés dans l'UE, soit baisse de 29% par rapport à la même période de 2019.

-Kim Richters, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 02:23 ET (06:23 GMT)