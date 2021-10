La pénurie de semi-conducteurs fait chuter les ventes de GM de 33% aux Etats

Unis

avec chiffres de Stellantis et d'autres constructeurs

NEW YORK (awp/afp) - Le constructeur américain General Motors (GM) a indiqué vendredi que ses ventes de véhicules aux Etats-Unis avaient chuté de 33% au troisième trimestre en raison du manque de semi-conducteurs qui l'oblige, depuis le début de l'année, à réduire sa production.

Moins affecté jusqu'à présent par cette pénurie, le japonais Toyota a de son côté a vu ses ventes progresser de 1,4% sur le trimestre avec 566.005 véhicules écoulés dans le pays, soit 119.000 de plus que son concurrent américain.

Toyota prend en conséquence pour le deuxième trimestre de suite la place de groupe automobile vendant le plus de véhicules aux Etats-Unis.

Stellantis, la maison mère de Fiat Chrysler USA, a vu ses ventes reculer de 19% dans le pays.

Les ventes de Hyundai ont augmenté de 4% tandis que celles de Honda ont reculé de 11% et celles de Nissan de 10%.

Ford donnera ses chiffres lundi.

Selon les analystes du cabinet spécialisé Edmunds, les ventes de nouvelles voitures et pick-up devraient baisser au total de 13% aux Etats-Unis au troisième trimestre.

"Même si la demande continue d'être élevée du côté des consommateurs, les ventes ont continué de baisser chaque mois parce qu'il n'y a tout simplement pas assez des véhicules prisés des acheteurs", a commenté Jessica Caldwell, d'Edmunds.

Gestion de la pénurie

La direction de GM a déjà prévenu que sur l'ensemble du second semestre, ses ventes devraient baisser d'environ 200.000 unités par rapport au premier semestre "en raison principalement des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement en Malaisie causée par le Covid-19, l'essentiel des dommages devant avoir lieu au troisième trimestre".

A cause du manque de certains composants électroniques, le groupe a dû suspendre la production sur certaines chaînes pendant plusieurs semaines, parfois des mois.

Toyota a su plutôt bien gérer jusqu'ici la pénurie mondiale de semi-conducteurs grâce notamment à une connaissance approfondie de ses chaînes d'approvisionnement. Ce qui lui a permis de détrôner GM aux Etats-Unis.

Mais le groupe a récemment été rattrapé par des pénuries sur plusieurs pièces et a dû revoir à la baisse ses prévisions de production de véhicules au Japon et à l'étranger pour septembre et octobre.

Chez General Motors, la situation s'améliore, assure le groupe.

"À l'approche du quatrième trimestre, un flux constant de véhicules actuellement dans les usines continuera d'être livré aux concessionnaires, nous redémarrons la production dans les principales usines de berlines et SUV et nous anticipons une activité plus stable tout au long de l'automne", a affirmé Steve Carlisle, responsable de la zone Amérique du Nord pour le groupe, dans le communiqué.

GM, qui fait aussi face au rappel d'environ 142.000 Chevrolet Bolt électriques en raison de défauts de fabrication sur certains modules de batteries pouvant entraîner des incendies, prévoit toujours d'afficher des résultats financiers conformes à ses dernières prévisions pour l'ensemble de l'année.

"Si les problèmes d'offre ont limité les ventes ces derniers mois, la demande sous-jacente pour les véhicules reste solide, grâce à la reprise du marché de l'emploi, à la demande qui s'accumule (depuis plusieurs mois) et aux économies réalisées par de nombreux ménages pendant la pandémie", a souligné l'économiste en chef du constructeur, Elaine Buckberg.

jum/nth