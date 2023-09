Fibocom Wireless Inc. est une société basée en Chine qui s'occupe principalement de la conception, de la recherche, du développement et de la vente de modules sans fil, ainsi que de la fourniture de solutions informatiques pour les industries d'application. La principale activité de la société est la vente de modules sans fil qui ont été appliqués dans l'électronique grand public de machine à machine (M2M) et MI (Multi-intelligent), la fourniture de plans de solutions, la vente de pièces et de composants, ainsi que d'autres activités.

Secteur Communications et réseautage