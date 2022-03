FIBRA Prologis : Reprise de la tendance de fond 28/03/2022 | 08:55 Nicolas Aleksy 28/03/2022 | 08:55 achat En cours

Cours d'entrée : 48.64MXN | Objectif : 56.83MXN | Stop : 41.8MXN | Potentiel : 16.84% Le titre FIBRA Prologis présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 56.83 MXN. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Avec un PER à 8.5 pour l'exercice en cours et 11.71 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Sociétés de placement immobilier industriel Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FIBRA PROLOGIS -14.41% 2 090 PROLOGIS, INC. -6.55% 116 424 GOODMAN GROUP -13.96% 31 974 DUKE REALTY CORPORATION -13.54% 21 722 REXFORD INDUSTRIAL REALTY, .. -10.60% 11 622 EASTGROUP PROPERTIES, INC. -13.93% 8 068 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRU.. -9.05% 7 935 NIPPON PROLOGIS REIT, INC. -15.11% 7 561 WAREHOUSES DE PAUW SA -12.04% 7 532 AMERICOLD REALTY TRUST -16.62% 7 345 STAG INDUSTRIAL, INC. -15.58% 7 208

Données financières MXN USD EUR CA 2021 4 916 M 247 M 224 M Résultat net 2021 5 804 M 291 M 265 M Dette nette 2021 17 507 M 878 M 799 M PER 2021 8,50x Rendement 2021 4,74% Capitalisation 41 656 M 2 090 M 1 902 M VE / CA 2021 12,0x VE / CA 2022 11,5x Nbr Employés - Flottant 100% Prochain événement sur FIBRA PROLOGIS 20/04/22 Q1 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 48,64 MXN Objectif de cours Moyen 55,40 MXN Ecart / Objectif Moyen 13,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luis Gutiérrez Guajardo Chairman & Chief Executive Officer Jorge Roberto Girault Facha Chief Financial Officer Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero Chief Operating Officer Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta Independent Member-Technical Committee Xavier María de Uriarte Berrón Independent Member-Technical Committee