Prologis Property Mexico SA de CV est un fonds de placement immobilier basé au Mexique. La FPI fournit une plateforme d'installations de logistique et de distribution. La FPI fabrique, investit et développe des espaces à louer dans tout le pays, en se concentrant sur l'immobilier industriel. Prologis Property Mexico SA de CV se concentre sur l'assistance aux clients pour l'offshoring et le near-shoring de leurs opérations de logistique et de fabrication légère, ainsi que pour la distribution régionale sur les marchés mexicains. La FPI propose environ 190 installations et plus de 780 acres de terrain à développer.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial