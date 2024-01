Fibra Uno Administracion SA de CV (Fibra Uno) est une société basée au Mexique qui exploite un fonds de placement immobilier commercial (REIT). La société se concentre sur l'exploitation et le développement d'une gamme d'actifs immobiliers à louer, principalement dans les segments de l'industrie, du commerce de détail et des bureaux. Elle vise l'acquisition, le développement, la location et la gestion de divers types de projets immobiliers commerciaux au Mexique, y compris des projets industriels, de vente au détail, de bureaux et à usage mixte. Le portefeuille de la société comprend plus de 510 biens. Son modèle d'entreprise comprend la gestion du portefeuille, le maintien des relations avec les locataires, la recherche d'opportunités d'acquisition hors marché, l'intégration des acquisitions dans le portefeuille, l'activité de développement et de construction et la croissance des entreprises de services.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial