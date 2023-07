Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV est une société basée au Mexique qui exploite un fonds de placement immobilier (FPI) dans le secteur de l'hôtellerie. Elle se concentre sur l'acquisition, la propriété, le développement et la gestion d'hôtels de classe affaires au Mexique. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : Les services limités, hôtels sans restaurants ni salles de réunion ; Les services sélectifs, hôtels avec services supplémentaires, tels que bars, service en chambre et salle de conférence ; Les services complets, hôtels avec centres de consommation et salles de réunion, et Les séjours prolongés, hôtels avec studios, espaces de travail et cuisine complète. Le portefeuille de la société se compose de diverses marques, telles que Fiesta Inn, One Hotels, AC by Marriott, Sheraton, Fiesta Americana, Camino Real et Real Inn.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé