FibroGen, Inc. est une société biopharmaceutique. La société développe et commercialise un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques novateurs qui agissent aux frontières de la biologie du cancer et de l'anémie. Ses programmes cliniques, commerciaux et de recherche comprennent le Pamrevlumab, un anticorps de premier ordre développé par FibroGen pour inhiber l'activité du facteur de croissance du tissu conjonctif (CTGF). Le Pamrevlumab est en phase III de développement clinique pour le traitement du cancer du pancréas non résécable localement avancé (LAPC) et en phase 2/3 pour le traitement du cancer du pancréas métastatique. Le Roxadustat, un médicament oral, est le premier d'une nouvelle classe de médicaments comprenant des inhibiteurs de HIF-PH qui favorisent l'érythropoïèse, ou la production de globules rouges, par une production endogène accrue d'érythropoïétine, une meilleure absorption et mobilisation du fer, et une régulation à la baisse de l'hepcidine. Il développe également FG-3165 : anticorps anti-Gal9 et FG-3175 : anticorps anti-CCR8.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale