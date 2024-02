FibroGen, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'un portefeuille de produits thérapeutiques. Elle met à profit ses compétences en biologie du facteur inductible à l'hypoxie (HIF), en enzymologie du 2-oxoglutarate et en biologie du facteur de croissance du tissu conjonctif (CTGF) pour faire progresser les médicaments destinés au traitement de l'anémie, des maladies fibrotiques et du cancer. Le produit de la société, Roxadustat, est une petite molécule orale qui inhibe l'activité de la HIF-prolyl hydroxylase pour le traitement de l'anémie causée par l'insuffisance rénale chronique (IRC). Elle développe également Roxadustat pour l'anémie associée aux syndromes myélodysplasiques. Elle développe également Roxadustat pour le traitement de l'anémie induite par la chimiothérapie (CIA). Pamrevlumab, un anticorps monoclonal humain anti-CTGF pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), du cancer du pancréas non résécable localement avancé et de la dystrophie musculaire de Duchenne. Son Roxadustat est approuvé en Chine, en Europe et au Japon pour le traitement de l'anémie chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale