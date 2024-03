Fidelis Insurance Holdings Limited est une société de réassurance basée aux Bermudes. La société est un fournisseur mondial de produits d'assurance et de réassurance de biens sur mesure et spécialisés. Elle concentre ses activités sur trois piliers : les produits sur mesure, les produits spécialisés et la réassurance. Le pilier sur mesure se concentre principalement sur des produits hautement personnalisés et spécialisés, y compris des polices couvrant le risque de crédit et le risque politique, la violence politique, le terrorisme, la cyber-réassurance limitée, le passif fiscal, le titre, le passif transactionnel et d'autres produits sur mesure. Les catégories du pilier spécialisé comprennent l'aviation, l'énergie, l'espace, la marine, la prévoyance et les assurances directes et facultatives de biens (D&F). Le pilier réassurance consiste en un portefeuille de réassurance contre les catastrophes naturelles, principalement en habitation, géré activement. Le pilier réassurance comprend également la rétrocession de biens et un montant limité de réassurance d'actifs composites et multi-classes.

