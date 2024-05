Fidelis Insurance Holdings Limited est une société holding basée aux Bermudes. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à Londres, Dublin et aux Bermudes, fournit des produits d'assurance et de réassurance spécialisés pour les catégories de risques liés aux biens, à l'énergie, à la marine et à l'aviation. Les activités de la société comprennent l'approche de souscription, l'assurance sur mesure, la réassurance, la spécialité et le socium.

