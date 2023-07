Accelerant prévoit de lever des capitaux frais l'année prochaine dans le cadre d'une opération qui pourrait permettre à l'assureur spécialisé de faire ses débuts sur le marché boursier, a déclaré lundi à Reuters son PDG et cofondateur.

Le groupe basé aux îles Caïmans, qui compte la société d'investissement du financier sportif Todd Boehly parmi ses bailleurs de fonds, a levé 150 millions de dollars en décembre auprès d'investisseurs pour financer le déploiement d'une bourse d'assurance, ce qui le valorise à 2,4 milliards de dollars, a déclaré le directeur général d'Accelerant, Jeff Radke.

L'entreprise s'attend à ce que ses liquidités lui permettent de tenir jusqu'en 2024 avant d'avoir besoin de faire appel à nouveau à des investisseurs, bien que le calendrier puisse être avancé si des opportunités de croissance se présentent, a-t-il ajouté.

Accelerant étudie la possibilité d'obtenir les fonds supplémentaires par le biais d'une vente privée d'actions ou d'une introduction en bourse à New York, a déclaré le dirigeant, sans donner d'objectif précis en matière de collecte de fonds.

Aucune décision définitive n'a été prise et les banques n'ont pas encore été officiellement désignées pour structurer une opération, a ajouté M. Radke. Les actionnaires institutionnels de la société n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Accelerant met en relation les souscripteurs de risques avec les réassureurs et les investisseurs institutionnels. Elle perçoit les paiements des fournisseurs de capitaux et les aide à gérer leur portefeuille de souscripteurs.

Fondé en 2018, le groupe s'est rapidement développé avec le soutien de son actionnaire majoritaire Altamont Capital Partners, attirant d'autres investisseurs en cours de route, notamment Eldridge, la société d'investissement de Boehly, et Barings, la branche de capital-investissement de MassMutual.

D'autres entreprises du secteur ont cherché à tirer parti de la hausse des prix de l'assurance et de la réassurance des entreprises pour attirer de nouveaux investisseurs.

Skyward Specialty et Fidelis Insurance Holdings ont réalisé des introductions en bourse à New York depuis janvier, tandis que la société française AXA envisage de scinder sa branche de réassurance XL Re, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

Toutefois, les marchés commencent tout juste à s'intéresser aux nouveaux venus, après que la flambée des taux d'intérêt a pratiquement gelé l'activité d'introduction en bourse l'année dernière.

De même, les investisseurs ont manifesté ces derniers mois une préférence pour les entreprises ayant fait leurs preuves en matière de rentabilité plutôt que pour celles qui promettent une forte croissance.

La rotation des portefeuilles provoquée par la flambée du coût de la dette a fait plonger les actions axées sur la croissance l'année dernière. Alors que cette situation s'est répercutée sur les marchés privés, Accelerant a été en mesure de maintenir sa valorisation dans ses efforts de collecte de fonds.

Le groupe est en passe d'enregistrer environ 2 milliards de dollars de primes d'assurance cette année et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) positif, a déclaré M. Radke.

La publication professionnelle Inside P&C a fait état des ambitions d'introduction en bourse d'Accelerant au début du mois, en citant des sources. (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres, et d'Echo Wang et David French à New York, avec l'aide de John O'Donnell et Matthew Lewis)