(Alliance News) - Fidelity Asian Values PLC a déclaré mardi que ses résultats semestriels avaient été gâchés par une surexposition relative à la Chine et à Hong Kong, qui n'a été que légèrement compensée par une performance impressionnante des petites capitalisations indiennes et taïwanaises.

Au cours des six mois précédant le 31 janvier, le rendement total de la valeur nette d'inventaire de l'investisseur axé sur l'Asie a été négatif de 2,4 %. Cette performance est inférieure à celle de l'indice de référence du fonds, le MSCI All Countries Asia Excluding Japan Small Cap Index, qui a progressé de 3,6 % au cours de la même période.

Au 31 janvier, la valeur liquidative par action de Fidelity Asian était de 521,65 pence, en baisse de 5,0 % par rapport à 549,33 pence en juillet.

Bien que la société ait déclaré que sa stratégie de sélection des actions a apporté une contribution positive au cours de la période, ses résultats ont été entravés par la sélection du marché.

Fidelity Asian a déclaré que sa surexposition à la Chine et à Hong Kong, où les petites actions ont chuté de 28 % et 18 % respectivement, a pesé sur ses rendements par rapport à l'indice de référence.

"Comme notre processus d'investissement peut nous amener à prendre des positions contrariantes dans des entreprises sous-évaluées, notre exposition combinée à la Chine et à Hong Kong était proche de son plus haut niveau historique (moyenne sur six mois de 40,6% contre une pondération moyenne de 13,0% pour l'indice)", a expliqué Fidelity Asian.

Les petites capitalisations indiennes et taïwanaises ont toutefois progressé de 27 % et 9,6 %, respectivement, et quatre des cinq principaux contributeurs de Fidelity Asian ont été des sociétés indiennes au cours de la période.

Aucun dividende n'a été déclaré pour la période intermédiaire, comme l'année précédente.

Les actions de Fidelity Asian étaient en hausse de 1,0 % à 511,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

